◇パ・リーグ楽天4―5西武（2025年8月11日ベルーナD）楽天は痛恨の逆転負けで3位・オリックスから4ゲーム差へ後退した。守護神の則本が2点リードの9回に押し出し四球を含む3四球を与える乱調で同点を許し「やってはいけないこと。マウンドで自分の力を出し切れなかった」と声を絞り出した。延長10回も鈴木翔が2四球などで招いた2死満塁からサヨナラ打を浴びた。三木監督は「彼らは今後もチームのために頑張ってくれる