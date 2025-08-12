◇パ・リーグロッテ3―5オリックス（2025年8月11日ZOZOマリン）9回から5番手で登板したロッテ・高野脩が3―3の延長10回にオリックス・太田に決勝被弾した。今季7度目の4連敗で同ワーストを更新する借金22。9日の対戦に続いて2度同点に追いついても競り負けた。吉井監督は「粘りはしたけど、ひっくり返すまで行っていない。もう一本がここ数試合出ていないので、そこが出せるように」と若手主体のチームに前進を求めた