◎DeNA・フォードは自慢のあごひげをそって球場入り。「新しい自分になりたかった…」。気分転換が必要なんですね。◎DeNA・筒香は練習を終えて報道陣に「皆さん、こちら藤尾（佳史）トレーナーです。写真を撮ってあげてください。喜びますんで」。すると不意を突かれた同トレーナーは背を向けて大照れ。どこから「パス」が飛んでくるか分かりません。