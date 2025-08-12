STU48が11日、都内で、ライブツアー東京公演を行った。27日には12枚目のシングル「傷つくことが青春だ」を発売。この日、カップリング曲の池田裕楽（21）と演歌歌手徳永ゆうき（30）のデュエット曲「あの頃のBGM」を初披露した。2人はフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」（日曜午後7時）に出演。だが徳永は「ここまでガッツリ絡むのは初めて」。池田も「ちゃんとしゃべるのは今日が初めて」と明かした。公演後取材に応じ、異色のコラ