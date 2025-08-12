日曜の札幌5R（芝1800メートル）に矢作厩舎からジーティーメティオがスタンバイ。僚馬のデビューから1時間40分後、札幌でも矢作厩舎のコントレイル産駒ジーティーメティオが初陣を迎える。福岡助手は「平均点が高い。現時点で注文をつけるところがない“王道系”」と端的にキャラクターを紹介する。23年セレクトセール当歳部門で9200万円（税抜き）で落札された牝馬。460キロ前後の馬体サイズは無敗で3冠を達成した父と共通