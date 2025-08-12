「広島（降雨中止）阪神」（１１日、マツダスタジアム）首位を走る阪神は１１日、広島戦（マツダ）が雨天中止となり異例の指名練習に切り替えた。これまで試合中止時は全選手がビジターの球場に来て練習を行うのが慣例だったが、“球児流マネジメント”が反映された形だ。１０日・ヤクルト戦（京セラ）では近本が疲労により途中交代。夏のロード９連戦を戦う主力野手や中継ぎ陣にとっても恵みの雨となり、巨人が敗れて優勝マジ