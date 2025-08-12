ガールグループ・ＩＬＬＩＴ（アイリット）が１０、１１日に横浜市のぴあアリーナＭＭで日本初の単独公演「２０２５ＩＬＬＩＴＧＬＩＴＴＥＲＤＡＹＩＮＪＡＰＡＮ」を開催した。ステージ中央から５人が姿を現すと、会場は大興奮に包まれた。全１３曲を熱唱しつつ、ファンコンサートということでクイズやトークでも盛り上げた。ＭＯＫＡ（２０）は「ついに日本にいるＧＬＬＩＴ（ファンの総称）に会うことができてう