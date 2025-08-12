お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（６２）が、自身初となる個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」（１０月１９日〜１２月２１日、東京・麻布台ヒルズギャラリー）を開催することが１１日、分かった。唯一無二、誰にもマネできない画力を誇る浜田画伯が、いよいよ本格的なアートの世界に挑む。浜田は「やれ言うから、やるわ！」と、ぶっきらぼうながら“らしい”意気込みを語った。これまでも独特すぎるタッチで描か