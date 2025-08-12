俳優の福山雅治（５６）が１１日、都内で行われた主演映画「ブラック・ショーマン」（９月１２日公開）の完成報告会に、共演の有村架純（３２）と出席。「ガリレオ」シリーズで知られる東野圭吾氏の小説が原作で、福山は東野氏との再タッグとなった。原作は「ダークヒーローを演じてみたい」という福山の一言で執筆された経緯があり、福山は「（ガリレオの）湯川学という役を長く演じ、湯川さんがダークサイドの人間だったらど