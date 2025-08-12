この作品は、すやすや子(@suyasuyakoo)さんの成人式にまつわるお話です。本番当日が迫る中、本人以上に楽しみにしていたのは母親。思い出の振袖を着てくれたら、10万円ものお小遣いを提示されます。断る理由もなく快諾したすやすや子さん。少し切ない、その末路とは？過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『成人式、後悔してる』をどうぞごらんください。 ©s