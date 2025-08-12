◆イースタン・リーグ巨人７―１楽天（１１日・ジャイアンツタウン）巨人の岡本和真内野手（２９）が左肘じん帯損傷から復帰後５戦目に臨み、初めてフル出場した。１１日のイースタン・楽天戦（Ｇタウン）に「４番・ＤＨ」で出場し、２打数無安打、２四死球。７回１死では左腕付近をかすめる死球となったが「全然大丈夫」。打席を重ねて実戦感覚を養い、「良かったです」とうなずいた。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）で負傷し、