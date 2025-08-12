◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）巨人が４安打で今季１０度目の完封負け。東京Ｄで中日に完封負けを喫するのは２１年７月８日（●０―１）以来４年ぶり。２４年に阿部体制となってから本拠の東京Ｄではセ・リーグで唯一完封負けがなかった相手に初めて無得点で屈した。阿部体制の東京Ｄでの対戦相手別完封負け数は次の通り。神＝４（２４年２、２５年２）ヤ＝３（２４年３、２５年０）Ｄ＝２（２４