◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽２回戦日大三３―２豊橋中央（１１日・甲子園）日大三の２年生４番・田中諒が、歴代１８位タイ、区切りの夏３０勝目をもたらした。同点の８回。先頭で左越え決勝ソロだ。１８０センチ、９２キロのたくましい体に詰まったパワーの全てをバットにぶつけた。「ガチーン」。衝撃音が明らかに違っていた。インコースの直球に「少し詰まったかな」と感じた打球は、それでも強い浜風に