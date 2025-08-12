「ヤクルト９−４ＤｅＮＡ」（１１日、神宮球場）ＤｅＮＡが最下位ヤクルトに序盤から主導権を握られ、３連敗で借金は「５」となった。先発の平良は三回に内山、村上に連続弾を許すなど３回４失点。打線は相手を上回る１５安打を放ちながらも４得点に終わった中、オースティンが２打席連続本塁打で復調の兆しを見せ、三浦監督は「最後まであきらめず攻撃ができた。明日につなげていかないと」と前を向いた。