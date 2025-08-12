「ソフトバンク３−１日本ハム」（１１日、みずほペイペイドーム）王者の背中が遠のいた。首位攻防戦でソフトバンクに痛恨の３タテを食らい、今季初の４連敗。厳しい現実にも、日本ハム・新庄剛志監督（５３）は「悔しさが選手を燃えさせてくれるかもしれない。まだ４０試合あるじゃないですか。最後どうなるのか、楽しみ」と、前向きに振る舞った。初回に万波の１８号ソロで先制後、同点の四回に牧原大の適時打で勝ち越され