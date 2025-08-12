「西武５−４楽天」（１１日、ベルーナドーム）勝利のバトンが、最後までつながれることはなかった。九回に守護神の楽天・則本昂大投手（３４）が押し出し四球などの乱調で、２点リードを守れない。延長十回には鈴木翔がサヨナラ打を浴びて痛恨の逆転負け。勝利目前での手痛い黒星だが、三木監督は２人を一切責めなかった。「彼らが頑張って勝った試合もいっぱいある。今日のことをまた生かして、チームのために頑張ってもら