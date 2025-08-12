「ロッテ３−５オリックス」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・太田椋内野手（２４）が持ち前の勝負強さを発揮した。守護神マチャドが同点に追いつかれた直後の延長十回。１死二塁で高野脩の変化球をすくい上げ、２試合連発となる７号決勝２ランを左翼席にたたき込んでみせた。「いいポイントで打てた。（延長戦で）長く試合をやるからには絶対に勝ちたいし、勝てて良かった」今季の開幕ダッシュの立役者も