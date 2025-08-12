「ロッテ３−５オリックス」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）土壇場の九回に追いついたロッテだが、２イニング目に入った高野脩が延長十回に決勝２ランを被弾。今季７度目の４連敗で、借金は今季ワーストを更新する２２に膨らんだ。吉井監督は高野脩の続投について「予定通りですよ」と説明。打線には「諦めないで粘りはしてくれているが、ひっくり返すまでいっていない。そこが出せるように頑張ってやっていきたい」と