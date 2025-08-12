「巨人０−２中日」（１１日、東京ドーム）巨人が今季１０度目の完封負けを喫し、勝率５割に逆戻りした。初回と二回はいずれも先頭打者が出塁したが、２イニング連続併殺打の拙攻も響いた。巨人・阿部慎之助監督（４６）は「あと一押しだった」と嘆いた。ただリリーフ陣が六回以降を無失点に抑え、「試合が壊れなかった。それを明日につなげたい」と前を向いた。