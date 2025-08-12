「全国高校野球選手権・２回戦、日大三３−２豊橋中央」（１１日、甲子園球場）豊橋中央のエース高橋大喜地投手（３年）は八回に決勝ソロを浴び「外に２球ボールを続けた後、内角に投げてしまった」と失投を悔やんだ。それでも、燃える闘魂をボールに込めた。五回２死一、二塁のピンチは、尊敬するアントニオ猪木さんの顔マネで気合を入れ直し、次打者を二飛に。アルプスでは愛知県のライバル校・東邦が友情応援。打席で「炎