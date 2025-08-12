ホウオウビスケッツは1年1カ月ぶり勝利へ向け、着々と態勢を整えている。札幌ダートコースの1週前追いは岩田康が駆けつけ、パワフルな脚さばきを見せた。鞍上は「馬は凄く落ち着いている。直線の反応もいい感じ」と順調ぶりを伝えた。前走大阪杯はハイペースの中、2番手からしぶとく粘って5着。改めて地力の高さを示した。今回がコンビ8戦目。「良い仕上がりだし、馬が自分で体をつくってくれている」と頼もしそうに話した。