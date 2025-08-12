函館記念でサッカーボーイのコースレコードを37年ぶりに更新したヴェローチェエラ。中団追走からの捲りで完勝劇を演出した佐々木は「川田さんやクリスチャン（デムーロ）が乗っているのを見て、あれしかないと思ってイチかバチか行った」とレースを振り返る。この中間も2週連続で追い切りに騎乗。「函館記念より調子は上がっている。コースも札幌の方がパフォーマンスが上がると思う」と上積みを強調した。