ココナッツブラウンはクイーンS（2着）から中1週での臨戦。柴原助手は「輸送が得意ではないので滞在が合っている。（前走）2着で賞金を加算できましたから」と経緯を説明。レース後も「順調に来ている」と愛馬の状態に自信をのぞかせる。前走は直線で馬群をさばいて伸びたが頭差及ばず。今回は相手強化の一戦となる。「折り合いが鍵。うまくなだめながら運びたい」と力を込めた。