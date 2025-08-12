コスモキュランダは活躍が目立つ4歳世代の皐月賞2着馬。昨年の弥生賞ディープ記念V以降、1年5カ月以上も勝利から遠ざかっているが地力は健在。函館Wコースの1週前追い（5F69秒2〜1F12秒5）に騎乗した丹内は「外々を回って負荷をかけた。このひと追いで良くなってくれれば」とした上で「洋芝もいいと思う」とコース適性に太鼓判を押した。