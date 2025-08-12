「全国高校野球選手権・１回戦、県岐阜商６−３日大山形」（１１日、甲子園球場）県岐阜商が日大山形に逆転勝ちし、２００９年以来１６年ぶりとなる夏の甲子園１勝を挙げた。史上１１校目となる夏４０勝目。生まれつき左手の指が欠損しているハンディを抱える横山温大外野手（３年）が同点適時打を含む２安打と存在感を示した。低い構えで力をためる。バットに添えた左手で押し込んだ打球は右前へ鋭く抜けていった。聖地に刻