野手は休養日となった中で、阪神・中川は野手最年長の原口とともに志願して練習を行った。「休んでいる暇は自分にはない。ゲームに出たら結果を出していきたい。不安なので振らないと」7日の中日戦でプロ初本塁打をマークした21歳は、マツダスタジアムの室内練習場で約1時間、バットを振り込んだ。夏の甲子園であす13日に初戦を迎える母校・京都国際には「トレーニングウエアを贈ろうと思います。（DeNAの）森下と一緒に」と