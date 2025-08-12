9連戦中に降り注いだ「恵みの雨」。それでも、阪神・石井は休まなかった。11日の広島戦は午後2時15分に降雨中止が発表され、チームは先発陣と一部野手のみが練習するはずだった。しかし、今季41試合に登板して防御率0・22とフル回転中のシーズン終盤にもかかわらず、志願してマツダスタジアムの室内練習場に姿を現した。「基本、シーズン中で動かさない日はない。いつも通りです。動いていないと不安なので」9日のヤクルト戦