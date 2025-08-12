「全国高校野球選手権・１回戦、県岐阜商６−３日大山形」（１１日、甲子園球場）伝説の始まりにしてみせる。北海・森健成投手（１年）は潤んだ瞳で真っすぐに未来を見つめた。「世代を背負う投手になりたい」。入学から４カ月の１６歳が聖地に確かなインパクトを残した。身長１７０センチと小柄ながら躍動感たっぷりのフォームで、初回から自己最速を３キロ更新する１４７キロを連発。甲子園では２００５年夏の大阪桐蔭・中