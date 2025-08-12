「全国高校野球選手権・１回戦、東海大熊本星翔１０−７北海」（１１日、甲子園球場）記録的な豪雨に見舞われながら、熊本県から甲子園を目指す仲間のために負けるわけにはいかなかった。中段がぽっかり空いたアルプススタンドを活力とし、東海大熊本星翔ナインが躍動した。自校応援団が不在の中、３点リードの五回に試合を振り出しに戻されるも七回に４安打と相手のミスにつけ込んで一挙６得点。熊本県出身の５番・堀田延希