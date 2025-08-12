「全国高校野球選手権・２回戦、高川学園８−５未来富山」（１１日、甲子園球場）高川学園が大雨の影響を受けた。吹奏楽部などは安全を考慮して山口県からの来場を断念。メンバー外の野球部は渋滞に巻き込まれて、四回途中からの応援となった。それでも初戦を突破し、次戦こそアルプスでの大応援が見られるはずだ。主砲の遠矢文太捕手（３年）が３安打５打点の大暴れ。松本祐一郎監督（３８）と朝食後に行ってきたイメージト