重賞初制覇を狙うエコロヴァルツは、前走の安田記念が久々のマイル起用で7着。中団追走から3角手前で進路が狭くなる不利はあったが、直線はしっかり伸びた。山田助手は「マイルの流れに対応できたし、相手なりで大きくは崩れていない。力は示してくれた」と振り返る。3走前の中山記念が2着、前々走の大阪杯が4着とG3なら実績上位。「調教の感じから夏バテのような様子は見られない。他馬との重量差が鍵だけど、秋に向けて賞金