「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス決勝は、パリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が、今年の世界選手権王者で同２位の王楚欽（中国）を４−２で撃破し、優勝した。チャンピオンズでは、初開催された２０２２年ブダペスト大会以来３年ぶり２度目のタイトル。準決勝では同３１位のカナク・ジャ（米国）を４−１で下した。中国勢対決となった女子の決勝は陳幸