フランス２部スタッド・ランスに所属する日本代表ＭＦ中村敬斗（２５）の去就に関して残留との見立てが飛び出した。Ｓランスの２部降格によって起きた移籍問題。来年の北中米Ｗ杯を見据え、欧州１部クラブへの脱出を目指す中村サイドと、２０２８年夏まで契約を残す日本人選手の移籍を認めないＳランス側とのこう着状態が続いている模様だ。そんな中、フランスメディア「フランスブルー」は「Ｓランスは、選手の態度を評価し