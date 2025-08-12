◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）戸郷は打球を目で追いながら唇をかんだ。０―１の５回。先頭の山本に１４２キロの甘い直球を左中間へ運ばれた。その裏に代打を送られ、５回７９球、５安打２失点で７敗目。打線の援護もなく東京Ｄでの中日戦で初黒星を喫し、「粘れなかったのが一番の要因です」と悔やんだ。中５日での先発。３回までは最速１４８キロの直球が走り、無失点に封じた。しかし、４回