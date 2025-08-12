卓球のＷＴＴチャンピオンズ横浜（神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルスで、早田ひな（２５＝日本生命）を巡る?処置?が波紋を広げている。９日の２回戦で張本美和（１７＝木下グループ）と対戦し、２―２の最終５ゲームでメディカルタイムアウトを行使。中断明けに逆転して勝利を収めた。一方の張本は、試合後に涙を浮かべてルールや対応を疑問視。卓球ファンからも賛否両論が巻き起こる中、本紙は主催者、関係者の証言から