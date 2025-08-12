◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦県岐阜商６―３日大山形（１１日・甲子園）春夏計４度の日本一を誇る名門・県岐阜商が日大山形に逆転勝ちし、１６年ぶりの夏白星。生まれつき左手の指が欠損しているハンデを抱える横山温大（はると）外野手（３年）が「７番・右翼」で出場。同点打を含む４打数２安打１打点の活躍を見せ、決勝のホームを踏んだ。＊＊＊勝利を誰よりも家族に届けたかった。横山３き