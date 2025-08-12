巨人は１１日の中日戦（東京ドーム）に０―２と零封負け。カード初戦から黒星を喫した。この日の先発・戸郷は４回先頭を四球で出すと、細川に先制適時二塁打を浴びた。５回には先頭・山本に左中間へのソロを被弾。５回５安打２失点で７敗目（３勝）を喫した。だが、救援陣が踏ん張った。横川―ケラー―石川―菊地がパーフェクトリレー。これには阿部慎之助監督（４６）も「なんとか頑張って、試合壊れなかったし。それを明日