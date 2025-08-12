◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）巨人は初回無死一塁で２番・佐々木に強攻策を取ったね。最近の野球では初回からバントというのは少なくなっているから、違和感はない。２回も無死一塁で打席は岸田。チームトップの打率を誇る男やからねえ、ここでバントでなかったのも、まあ理解できるよ。相手の先発はゲーム前まで１勝で、防御率５点台のメヒア。空振りするようなフォークはないし、もう少し打て