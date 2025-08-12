◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルスで、世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が、チャンピオンズでは３年ぶり２度目の優勝を飾った。決勝で５月の世界選手権王者で同２位の王楚欽（おう・そきん）＝中国＝を４―２で破る金星。３―２の第６ゲーム（Ｇ）まで最大の武器「チキータ」を封印する思い切った戦略で、自国初開催の大会を制覇。２０２８年ロサンゼルス