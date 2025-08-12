サッカー元日本代表の釜本邦茂さんが１０日に８１歳で亡くなったことを受け、日本代表が、次戦となる９月６日（日本時間７日）の親善試合メキシコ戦（米オークランド）で喪章を付けてプレーする可能性が１１日、浮上した。日本サッカー協会関係者が「決定ではないが、喪章を付ける可能性はある。（その場合は）対戦相手にお願いすることになると思う」と語った。釜本さんは１９６８年メキシコ市五輪で開催国・メキシコを３位決