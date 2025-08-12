広島のドラフト１位・佐々木泰内野手（２２）が１１日、１軍再合流を果たした。右第一ろっ骨の疲労骨折で６月７日に抹消されて以来。この日の阪神戦（マツダ）は雨天中止となったため、１２日に出場選手登録される。シーズン残り４１試合。「もう結果を出すだけ」と期待の強打者として存在感を発揮する心意気だ。９日のウエスタン・くふうハヤテ戦（由宇）で実戦復帰し、２打数１安打。わずか１試合だったが、この日は室内シー