◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）巨人が中日戦で今季１０度目の完封負けを喫し、勝率５割に後退した。初回、２回と無死一塁で強攻策を選択したが、走者を進められずに併殺で逸機。４回にはヒットエンドランで打開を図ったが、泉口が空振りし、一塁走者の佐々木が二盗失敗。ちぐはぐな攻めで得点を奪えず、５回２失点の戸郷を援護できなかった。チームの連勝は２でストップ。３カードぶりの初戦黒星