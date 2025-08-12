嵐の櫻井翔（４３）が、終戦から８０年を迎える１５日放送の日本テレビ系「真相報道バンキシャ！特別編“終末時計”を早める世界のトップたち」（後７時）で、海上自衛隊のミサイル艇へ現地取材を行った。このほど収録が行われ、スポーツ報知にＭＣも務める同番組に込めた思いなどコメントを寄せた。日テレ系各局による戦後８０年プロジェクト「いまを、戦前にさせない」の一環で放送される。櫻井は、２００６年から同局系「