阪神が１１日・広島戦（マツダ）の雨天中止に伴い、先発ローテを再編した。１３日の同戦に先発予定だった村上が、１５日からの巨人３連戦（東京Ｄ）へ向かう可能性が高まった。２位との直接対決は開幕４連勝中の伊藤将で先陣を切り、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される１６日は９勝の村上が中９日で先発。大トリは１０勝の才木で、一気にマジックを減らす。この日は９連戦中の疲労を考慮。“球児流調整”で先発