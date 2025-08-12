◆パ・リーグソフトバンク３―１日本ハム（１１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが首位攻防戦で３連勝し、２位・日本ハムとのゲーム差を４に広げた。先発の大関友久投手（２７）が６回を１失点で自身初の１０勝目。有原、モイネロと３日連続で２ケタ投手が生まれた。チームも０５年に並び、福岡移転後では球団最長の本拠地１２連勝。リーグ連覇へ、独走ムードが漂ってきた。ぶれない心で最強３本柱のトリを務めた。ソ