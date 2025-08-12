◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２中日（１１日・東京ドーム）中日・松山が危なげなく、完封リレーを完成させた。９回を３者凡退で締め、節目の３０セーブ。「まだまだ通過点。でも、うれしい」と胸を張った。２死からキャベッジにこの日最速１５７キロを見せ、フォークで空振り三振。「（球速は）まだ出るけど、スピードガンコンテストではない。抑えること」と風格を漂わせた。育成ドラフト出身者の３０セーブは１４、１５年