“道の駅の歌姫”として活動する演歌歌手の不知火鈴香（50）が、地元・熊本県の独立リーグ・九州アジアリーグの「火の国サラマンダーズ」の応援歌を手がける。13日に配信リリースされる「さら丸音頭」で、15日にはホーム戦で初披露ライブを行う。不知火は子供7人、孫5人の“ビッグマミー”と知られているだけに、球団社長の野島雄大氏が「子供も大人も一緒に盛り上がれる曲を」との思いでオファー。自ら作詞もした不知火は「