◇第107回全国高校野球選手権第6日2回戦日大三3―2豊橋中央（2025年8月11日甲子園）1回戦2試合、2回戦2試合が行われた。2回戦の第4試合は日大三（西東京）が豊橋中央（愛知）を3―2で下し、夏の甲子園通算30勝目。2―2の8回に田中諒内野手（2年）が決勝の左越えソロを放った。東京勢は春夏通算単独2位の327勝目。スリーカウントとなる3点目だった。2―2の8回先頭。田中諒が内角の厳しい138キロ直球を振り払った。「狙って