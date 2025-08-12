◇第107回全国高校野球選手権第6日1回戦日大山形3―6県岐阜商（2025年8月11日甲子園）初回の先制は実らず日大山形は逆転で敗れ、4年ぶりの初戦突破とはならなかった。先発を任された小林永和（とわ＝3年）は4回までは無安打に抑える好投。5回に2点を失って降板し「変化球の切れとコントロールで勝負できていた。2巡目以降にうまく対応された」と相手打線を称えた。荒木準也監督は「小林は5回までよく投げてくれた。打