大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツが運営する「TAOYA日光霧降」に、全天候型の大型屋内温水プール「日光霧降VIVA! ハワイアン」が夏季限定でオープンしています。流れるプールやキッズスライダー、大人もくつろげるバーデゾーンなどを完備し、雨の日や日差しが強い日でも天候を気にせず一日中楽しむことができます。日帰りでも利用可能で、子どもから大人まで一日中満喫できる夏にぴったりのスポットです。日光での夏休みの思い出